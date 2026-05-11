◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日４―９巨人（１０日・バンテリンドーム）バットが火を噴いた。ダルベックが一時勝ち越しの２ランを含む３安打２打点と躍動。「タイミングをしっかりと取ることを意識して臨んだのがいい結果につながった」。７試合ぶりの猛打賞でチームに勢いをもたらした。豪快な一発で空気を変えた。同点の４回無死一塁。桜井の初球、１３７キロフォークを完璧に捉えて左翼席まで運んだ。一時勝ち越しの２ランで、