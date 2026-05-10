スターバックスと人気ストリートブランド「A BATHING APE®（ア・ベイシング・エイプ）」の限定コラボが、SNSで大きな話題になっています。 今回登場したのは、「BABY MILO®（ベイビーマイロ）」をデザインした限定グッズ。しかし、“ただ買えば手に入る”わけではなく、韓国限定で、さらに交換には“星150個”が必要というハードルの高さに、「これは争奪戦…」「難易度高すぎる！」と驚きの声