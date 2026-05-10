“夢の国”のすぐそばで、異変が起きていました。ディズニーエリアにあるスターバックスで、店員たちの“限界状態”が明かされ、SNSでも騒然となっています。 話題になっているのは、米カリフォルニア州のディズニーランド・リゾートに隣接する商業エリア「Downtown Disney District」にあるスターバックス。 現地メディアによると、あまりの混雑と過酷な労働環境に、店員たちが“限界状態”を訴