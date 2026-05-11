◆第３１回ＮＨＫマイルＣ・Ｇ１（５月１０日、東京競馬場・芝１６００メートル、良）第３１回ＮＨＫマイルＣは１０日、東京競馬場の芝１６００メートルを１８頭で争い、１番人気のロデオドライブ（レーン）がアスクイキゴミとの激戦を推定６センチの鼻差で制しＧ１初勝利。３歳マイル王者の座に就いた。管理する辻哲英調教師（４６）＝美浦＝は開業６年目でうれしいＧ１初制覇。「母の日」にピンク帽の８枠からタイトルを手にし