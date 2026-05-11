◇ア・リーグレッドソックス1―4レイズ（2026年5月10日ボストン）レッドソックスの吉田正尚外野手(32)は10日(日本時間11日)、ボストンでのレイズ戦に「4番・DH」で出場。3打数1安打だった。打率は.279。初回の第1打席は2死一塁で二ゴロ、4回の第2打席は先頭で右前打を放ち、3試合ぶりの安打を記録した。6回の3打席目も先頭で打席に入り一ゴロ、8回の4打席目は代打を送られ交代した。試合は4―1でレイズが勝利。レッド