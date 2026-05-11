人気2頭のマッチレースは2番人気テスティモーネ（牡4＝大根田、父ドレフォン）に軍配。好位追走から直線はしぶとさを発揮して内からグイッと伸び、1番人気グランドプラージュに競り勝った。幸は「スタートからずっと手応えが良く、手応え通りで強かったです」と評価した上で、「今後の課題は手前を替えること。今日は1周、右手前で走っていたので」と改善点を挙げた。連勝で通算5勝目となり、オープン特別は初勝利。大根田師は