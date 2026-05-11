3歳のリステッド競走は単勝1.8倍の断然人気タガノアラリア（牡＝西園、父ミスターメロディ）が逃げ切りV。スタートでつまずくも二の脚の速さでハナに立ち、後続を振り切った。通算3勝目。初コンビの鮫島駿は「先行馬が手薄で、馬場も考えて早めの競馬。落とせないところだったので、そのまま行ったけど、よく踏ん張ってくれた」と相棒を称える。西園師は「今後は問題がなければ葵S（30日、京都）に向かいます」と晴れやかな表