3番人気ウエストナウ（牡5＝寺島、父キズナ）が4角5番手から差し切りV。1番人気シャイニングソードとの追い比べを頭差で制し、昨年11月のアンドロメダS以来となるオープン競走2勝目を挙げた。鞍上の高杉は「外枠からスムーズなレースができた。一度は2着馬に出られたけど、そこから良く抜けてくれました」と回顧。寺島師も「あっさりかわされると思ったけど、並ばれてからしぶとく粘ってくれた。全体的に理想的な競馬ができた