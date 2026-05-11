【ロサンゼルス共同】米大リーグ、ドジャースは10日、次カードの本拠地ジャイアンツ戦の先発投手を発表し、山本由伸が12日（日本時間13日）の第2戦、大谷翔平は13日（同14日）の第3戦で登板することが決まった。11日（同12日）の初戦で佐々木朗希が先発することは既にロバーツ監督から公表されており、3試合連続で日本勢が先発投手を務める。3試合とも午後7時10分（同午前11時10分）開始。ともに中7日での登板となる山本は4勝