「女子ゴルフ・ワールド・サロンパス・カップ・最終日」（１０日、茨城ＧＣ西Ｃ＝パー７２）首位と１打差の２位から出た河本結（２７）＝ＲＩＣＯＨ＝が１イーグル、４バーディー、４ボギーの７０で回り、通算１オーバーで国内四大大会初優勝を果たした。昨年１０月以来のツアー通算５勝目。「母の日」に母・美由紀さんに最高のプレゼントを贈った。１１位から出た鈴木愛（３２）＝セールスフォース＝が１５番パー３のホールイ