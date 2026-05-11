エールディビジ第33節が10日に行われ、DF冨安健洋とDF板倉滉が所属するアヤックスはホームでユトレヒトと対戦。先制を許しながら一度は追いついたものの、後半アディショナルタイムの失点により1−2で試合に敗れた。この結果、3位に位置していたNECと勝ち点で並ぶチャンスを逃すと共に、同勝ち点で並んでいたトゥウェンテに抜かれ、5位に後退した。なお、ベンチスタートだった冨安と板倉に出場機会は訪れず、特に負傷明けから