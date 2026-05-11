「阪神３−０ＤｅＮＡ」（１０日、甲子園球場）３点目の走者が生還するのを見届けると、塁上で力強くほえた。阪神・嶋村が初適時打、初打点をマーク。勝利へ貢献し「結果的にタイムリーになってくれた。良かったなと思います」と率直に喜びの言葉を口にした。２点リードの七回１死二塁で、代打で登場。救援右腕の宮城に対し、７球粘り、８球目の直球をはじき返した。打球が遊撃手の頭を越えて転がる間に二走・梅野を生還させ