ミラノ・コルティナオリンピックで活躍した、「フォルティウス」による、小・中学生向けのカーリング教室が開催されました。当別町で開催されたのは、女子カーリングチーム「フォルティウス」による、小・中学生向けのカーリング教室です。地域スポーツ活動の振興や子ども達のスポーツ体験などを目的に行われ、常呂町出身・吉村紗也香選手らが、子どもたちにカーリングの魅力を伝えまし