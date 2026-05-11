阪神の藤川球児監督（４５）が１０日、ＤｅＮＡ戦前に取材に応じ下村海翔投手（２４）、ドラフト１位の立石正広外野手（２２）＝創価大＝について、早期１軍昇格の可能性について言及した。互いにリハビリ途上の２人だが「きっかけは早く必要だと思う」と、再発防止を前提に育成プランを進めていく考えを明かした。２３年度ドラフト１位の下村は２４年４月に右肘のトミー・ジョン手術を受け、立石は右ハムストリングスの筋損傷