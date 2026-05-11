「ファーム・西地区、阪神４−４ソフトバンク」（１０日、姫路ウインク球場）敗戦ムードに染まりかけた姫路の虎党が息を吹き返した。阪神・百崎が試合を振り出しに戻す走者一掃の３点適時二塁打。この試合最大のハイライトを生み出したのは、背番号５６の意地だった。０−４で迎えた八回、１点を返し、なおも無死満塁。百崎は「守備でチームの足を引っ張っていたんで、何としてでもという気持ちだった」と決死の思いで打席に