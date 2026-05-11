「東京六大学野球、東大８−５法大」（１０日、神宮球場）第５週の２回戦２試合が行われ、東大と立大が２連勝で勝ち点を挙げた。東大は法大を８−５で破り２０１７年秋の法大戦以来、９年ぶりの勝ち点。春季リーグの勝ち点は１９９７年の立大戦以来、２９年ぶり。明石健捕手（４年・渋谷教育幕張）が３安打でけん引した。立大は１８安打と打線が爆発し早大に快勝した。ベンチからナインが飛び出し、スタンドは応援団が大盛り