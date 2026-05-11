「中日４−９巨人」（１０日、バンテリンドーム）巨人・坂本が八回２死一塁で代打起用され、藤嶋のナックルボールに泳ぎながらも左前打を放った。追加点につながる一打に「打てて良かった」と振り返った。母の日に合わせてピンク色のバットなどでグラウンドに立った。２００７年に小腸がんで母・輝美さんを亡くしたが、大切な日に快音を響かせた。７試合ぶりの出場にも「全然問題なく大丈夫」とうなずいた。