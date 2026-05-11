「陸上・木南道孝記念」（１０日、ヤンマースタジアム長居）女子８００メートル（タイムレース）で１分５９秒５２の日本記録を持つ久保凛（１８）＝積水化学＝は２分７秒４７で７位だった。女子棒高跳びは諸田実咲（アットホーム）が自身の記録を２センチ更新する４メートル５０の日本新記録で２連覇。男子１１０メートル障害は村竹ラシッド（ＪＡＬ）が１３秒０５の大会新記録で５年ぶりの優勝を果たした。１万メートルは男子