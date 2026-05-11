先月25日に落馬負傷による長期休養から復帰していた川須栄彦（34）が8番人気ビサーロ（セン＝田中克）で復帰後初勝利を飾った。道中2番手から早めに先頭に立ち、後続を完封。川須は「二の脚のスピードの乗りが良く、2番手を確保できた。まだ余裕がある感じだったので、気性面が良くなれば」と笑顔で振り返る。JRAでの勝利は昨年3月29日以来となり「僕も久々に勝つことができて感謝しています」と喜んだ。