○フィリーズ6−0ロッキーズ●＜現地時間5月10日シチズンズ・バンク・パーク＞コロラド・ロッキーズが完封負けを喫し、フィラデルフィアでの敵地3連戦を負け越し。先発登板した菅野智之投手（36）は5回5失点という投球で今季3敗目を喫した。フィリーズ打線と現地4月5日の本拠地戦以来、約1ヶ月ぶりの再戦となった菅野。初回の先頭打者ターナーを空振り三振に斬るも、2番シュワーバーへの2球目フォーシームが甘く入り