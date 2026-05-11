◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日４―９巨人（１０日・バンテリンドーム）ピンク色のバットを握った坂本の両手には、いつも以上に力がこもっていたのかもしれない。「打てて良かったですね」。１点リードの８回２死一塁から代打で打席へ。カウント０―２から外角１２２キロナックルカーブを体の前でさばき、左前へ運んだ。一、二塁とチャンスを広げ、続く吉川が右前へタイムリー。打撃の神様・川上哲治を超えて球団歴代単独１位の通算