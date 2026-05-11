歌手の松山千春（７０）が１０日、自身がパーソナリティーを務めるＦＭＮＡＣＫ５「松山千春ＯＮＴＨＥＲＡＤＩＯ」（日曜・午後９時）に生出演。あこがれの球界のスーパースターの“本当の誕生日”を祝う一幕があった。この日、「王さんな。王貞治さんは戸籍上は５月２０日生まれになってるらしいけど、本人が言うんだから間違いないと思うけど、『本当は５月１０日に自分は生まれたんだ』と。だから、今日、王さんは