◆米大リーグドジャース―ブレーブス（１０日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が１０日（日本時間１１日）、本拠地・ブレーブス戦に「１番・ＤＨ」で先発出場し、初回の１打席目は「母の日」仕様の特別ピンク色のバットで登場すると、本拠地から歓声が上がったが空振り三振に倒れた。ブレーブス先発右腕のエルダーは今季８試合に登板し、３勝１敗、防御率２・０２。