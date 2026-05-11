「阪神３−０ＤｅＮＡ」（１０日、甲子園球場）ゲームセットの瞬間、阪神・梅野はそっと空を見上げた。「母の日」の一戦でフル出場。それは何かの巡り合わせにも感じられた。今季初安打が得点につながり、リードでは完封リレーに貢献。「投手陣を助ける意味では自分の仕事はできた。本当に最高の形で勝つことができて良かったと思う」と心地よい疲労感を漂わせた。まずはバットで好機を広げた。五回無死一塁。石田裕の内角直