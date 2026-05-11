「阪神３−０ＤｅＮＡ」（１０日、甲子園球場）嫌な流れを止めたのは阪神・才木だった。強力打線相手に７回１０奪三振無失点の好投。４勝目を挙げ、チームの連敗を止めた。「梅野さんと話しながら、いくところはいく。揺さぶるところは揺さぶる感じでうまくいけた」初回がポイントだった。先頭の三森に初球をたたかれ右前打。さらに、続く度会への初球で盗塁を決められる。２球でピンチを迎えたが、落ち着いていた。アウト