プロ野球の育成選手の２軍戦出場枠の緩和が１１日の実行委員会で議論される見通しであることがことが１０日、分かった。育成選手の２軍戦出場枠は「１球団１試合５人以内」と決まっているが、１軍の支配下選手の故障者数と連動する形で最大７人まで出場可能な制度が導入される見込み。枠が緩和される背景には「１試合５人以内」のルールが試合運営の足かせとなっている現実がある。近年はトミー・ジョン手術をはじめ長期離脱