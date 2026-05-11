「オリックス０−２日本ハム」（１０日、京セラドーム大阪）母の日仕様のピンクのバットで放った一撃が、勝利への号砲となった。日本ハムの主砲・レイエスが２２試合８６打席ぶりのアーチとなる４号２ラン。終わってみれば、一回表の先制弾で挙げた“スミ２”で勝負が決まった。２死一塁から、エスピノーザの甘いスライダーをジャストミート。左翼５階席前面の壁にぶち当てる豪快弾を、悠然と歩いて見送った。「きょうは母の