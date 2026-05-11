「阪神３−０ＤｅＮＡ」（１０日、甲子園球場）阪神が接戦を制して連敗を２で止めた。先発の才木浩人投手が７回３安打１０奪三振無失点の力投で４勝目を挙げた。打線は五回１死一、三塁から才木のセーフティースクイズで先制。六回には佐藤輝が左中間席へリーグトップとなる１０号ソロを放った。七回には代打・嶋村がプロ初打点となる中前適時打を放ち、チーム５１イニングぶりのタイムリーとなった。藤川監督の主な一問一答は