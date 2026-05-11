「西武６−１楽天」（１０日、ベルーナドーム）楽天は今季３度目の４連敗で借金は今季ワーストの５に膨らんだ。中５日で先発した滝中は制球が定まらず二回途中２失点でＫＯ。三回から登板した３番手・藤井は２本塁打を被弾した。今季初の同一カード３連敗。三木監督は「このライオンズ戦は完全にやられてしまった」と振り返り。「来週、オリックス戦もありますので、今から準備していこうと思います」と前を向いた。