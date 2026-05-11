「広島４−０ヤクルト」（１０日、マツダスタジアム）ヤクルトは零敗を喫し連勝が３でストップした。７投手の小刻みな継投の前に今季最少タイの３安打に抑え込まれた。池山監督は「最初からなかなか打てずに（投手を）つなげられるとボールも強いしね」と振り返った。１２日から１ゲーム差の２位・阪神との２連戦（神宮）となるが「僕らは一戦一戦、戦うことを忘れずに。気持ちは変わらず」と一戦必勝を強調していた。