「中日４−９巨人」（１０日、バンテリンドーム）巨人・浦田が「ありがとう」の思いをバットに乗せる。６試合ぶりの先発出場で３安打４打点と大暴れ。「母の日なのでもう一本と思って、お母さんにヒットをプレゼントしました」。チームの連敗を３で止め、今季最多９得点の要を担った日。最高の贈り物となった。最大の見せ場は１点を追う六回だ。２死二、三塁で打席に向かうと、中日の外野は前進守備。思い切って振り抜いた打