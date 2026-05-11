毎月やってくる生理期間。仕事中の「漏れが心配」「ムレが気になる」「ニオイが不安」など、言葉にしづらい悩みを抱える女性は少なくありません。そんな“生理ストレス”に寄り添う新アイテムとして登場したのが、吸水サニタリーショーツ「雲パンツ」。ふわっと軽やかな履き心地と機能性を兼ね備え、忙しい毎日を過ごす女性たちから注目を集めています♡ 働く女性のリアルな悩みに注目 ｉｉｙは、発売前に