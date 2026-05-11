「フェアウェイであと一歩届かない」──そんな場面で活躍するのが3番ウッドです。ドライバーほどの飛距離を出しつつ、地面からでも打ちやすいこのクラブは、中級者以上にとってスコアアップの鍵となります。 しかし、安定して飛距離を出すのが難しいと感じる方も多いでしょう。 本記事では、3番ウッドの飛距離の目安やプロとの違い、改善策までを体系的に解説します。飛距離不足を克服したい方へ実践的なヒントをお届けし