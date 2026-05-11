「阪神３−０ＤｅＮＡ」（１０日、甲子園球場）ＤｅＮＡは今季４度目の零敗で、５年ぶりの甲子園での同一カード３連勝はならなかった。初回無死二塁の好機を逃すと、二回以降は才木の前に二塁すら踏めず。相川監督は「早い回に何とか１点でもというところで、うまくいかなかった」と唇をかんだ。五回には才木にスリーバントスクイズを許し、「やりにくい球種が何だったのか、コースがどうだったのか、バッテリー、チームで反