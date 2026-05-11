「春季高校野球広島大会・決勝、呉港６−０近大福山」（１０日、ぶんちゃんしまなみ球場）広島大会の決勝が行われ、呉港が近大広島高福山を６−０で下し、１９６７年以来５９年ぶりに春の王者に輝いた。序盤から小刻みに得点を重ねてリードを広げ、エースの小川秦玄投手（３年）が７安打完封した。チームは３０日から島根県出雲市の浜山公園野球場で開催される、中国地区大会に出場する。マウンドに歓喜の輪ができた。呉港ナ