◇ナ・リーグドジャース―ブレーブス（2026年5月10日ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手（31）は10日（日本時間11日）のブレーブス戦に「1番・DH」で先発出場した。母の日で各球場で選手がピンクのバットなどピンクの用具を使用する中、大谷も初回、ピンクのスパイク、ベルトを着用し、ピンクバットで打席に入った。第1打席はフルカウントからの6球目、94.2マイル（約151.6キロ）の直球に空振り三振に倒れた。