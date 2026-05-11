《新潟競馬出来事＆制裁》【競走中止】▽4R…ロイガヴェーグル（1周目4号障害＝着地時につまずき落馬）【過怠金】▽4R…坂口1万円（直線外斜行）▽11R…和田1万円（直線外斜行）▽12R…中井1万円（直線外斜行）【戒告】▽1R…小崎（1角内斜行）▽6R…舟山（競走後半で外斜行）、嶋田（競走後半で外斜行）▽8R…柴田裕（3角外斜行）