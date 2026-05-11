「ＲＩＺＩＮ．５３」（１０日、ジーライオンアリーナ神戸）約１年１０カ月ぶりの復帰戦に臨んだ平本蓮（２７）＝剛毅會＝は、皇治（３６）＝ＴＥＡＭＯＮＥ＝と判定決着なしのスタンディングバウト特別ルール（３分×３回）で対決して、両者ダウンなしの引き分けに終わった。試合後は久保優太（３８）に「超ＲＩＺＩＮ．５浪速の超復活祭り」（９月１０日、京セラドーム大阪）での対戦を呼びかけた。会場の期待とは裏腹