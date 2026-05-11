株式会社セガ フェイブは、ホビーブランド「S-FIRE」の新作フィギュアとして「名探偵コナンふわぷちデフォルメフィギュア安室透」「名探偵コナンふわぷちデフォルメフィギュア怪盗キッド」の予約受付を開始した。 【写真】安室透＆怪盗キッドのフィギュアを見る 「ふわぷち」は、イラストレーターの三月八日とセガによる共同デザインブランド。三月八日が描く、愛らしい目が特徴のイラストを