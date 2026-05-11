ドラマ『コントラスト』の公式ビジュアルブックが、6月30日にKADOKAWAより発売される。あわせて、W主演の井内悠陽と阿久根温世が登壇する発売記念イベントの開催も決定した。 【写真】W主演・井内悠陽と阿久根温世のカットを多数掲載 本書は、配信開始から「FOD総合ランキング」で3日連続1位を獲得したドラマ『コントラスト』のオフィシャルビジュアルブック。井内悠陽と阿久根温世のW主演で、青春の傷と痛みを包み込む、無