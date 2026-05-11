子どもが「学校に行けない」と口にしたとき、ママはどのように受け止めればよいのでしょうか。不登校や行き渋りは、決して特別な問題ではありません。理由がはっきりしないことも多く、正解が見えにくいからこそ、家族の関わり方が大きく問われます。エピソード1：＜学校、行けない…＞「無理してでも行け！」夫も抱えていた闇とはサエ（仮名）さんの娘、小学校5年生のアミカ（仮名）ちゃんは、低学年のころから登校にムラがありま