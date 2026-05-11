「阪神３−０ＤｅＮＡ」（１０日、甲子園球場）感謝の思いを込めた節目のアーチだ。阪神は１点リードの六回に、佐藤輝明内野手（２７）が１０号ソロをマーク。２年連続でのリーグ最速１０号到達となり、球団では７２〜７５年の田淵幸一以来、５１年ぶり３人目の快記録となった。チームの母の日６連勝を導き、連敗を止めた活躍で、１２日からの首位・ヤクルト２連戦（神宮）に弾みを付けた。ピンクバットから放たれた打球は浜