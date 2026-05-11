食料品の値上げが続く中、中東情勢悪化の影響を受けてさらに生活に影響を与えることになるのが、ビニール袋など包装資材の値上げだ。街のスーパーからは悲鳴が上がっていた。その現状を取材した。 ■“ナフサ”高騰でビニール袋の仕入れ30％値上がりへ 「値上げが続き過ぎて、何が高くなっているのかも麻痺している」「物が結構ほとんど値上がっているので、これからが心配」買い物客が次々と口にす