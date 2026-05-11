◇明治安田J1百年構想リーグ第16節鹿島1−1（PK5−4）横浜M（2026年5月10日日産ス）鹿島はPK戦を制し、東地区1位突破に王手をかけた。日本代表GK早川が3人目の宮市のコースを読み切り、右に跳んで阻止。「キッカーの特徴、助走、いろんなものを考えながら、駆け引きして止められた」と納得の表情で振り返った。試合終了間際には、好セーブで窮地を救い、勝ち点2をもたらした守護神。W杯メンバー発表を前に「やれること