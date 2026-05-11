ＳｉｘＴＯＮＥＳが日本テレビ系「２４時間テレビ４９−愛は地球を救う−」（８月２９、３０日）のチャリティーパートナーに決定したことが、１０日放送の「ＧｏｌｄｅｎＳｉｘＴＯＮＥＳ」で発表された。ジェシー（２９）は「個人的にすごく感動して泣くと思いますが、そこをＳｉｘＴＯＮＥＳのパワーで、みんなのその涙を笑顔にして、今年の夏乗り越えて、盛り上げていけたらいいなと思っております。みんなで『家族』になり