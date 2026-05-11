＜大相撲五月場所＞◇初日◇10日◇東京・両国国技館【映像】元若乃花が苦言を呈した高安の攻め今場所、一人横綱で臨んだ豊昇龍に初日からアクシデントが発生。その取組の模様に元横綱・若乃花の花田虎上氏が「控えた方がいい」「良くないかなと思う」など高安に対して苦言を呈する一幕があった。波乱が起きたのは横綱・豊昇龍（立浪）と小結・高安（田子ノ浦）の結びの一番だ。左四つの攻防から右を差し替えた豊昇龍だったが、