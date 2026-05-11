◇セ・リーグ広島4―0ヤクルト（2026年5月10日マツダ）広島・秋山翔吾外野手（38）が10日のヤクルト8回戦で負傷交代した。初回の第1打席で一塁への走塁時に左太腿裏を負傷。2回の守備には就いたものの、患部の状態を確認した後、3回守備から退いた。試合後、新井監督は「抹消する。しっかり治してから」と説明した。11日に登録を外れることが決まり、同日、広島市内の病院で精密検査を受ける予定。秋山は「しっかり治