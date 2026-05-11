◆米大リーグフィリーズ６―０ロッキーズ（１０日、米ペンシルベニア州フィラデルフィア＝シチズンズバンクパーク）ロッキーズの菅野智之投手（３６）が、敵地のフィリーズ戦に先発。昨季、二冠王になったシュワバーに４試合連続となる１５、１６号を献上するなど５回７安打５失点で３敗目（３勝）を喫した。１回１死無走者、カウント０―１からの９３・８マイル（約１５０・９キロ）のが外角直球を中堅の木々が生い茂ったバ