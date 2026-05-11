◇セ・リーグ広島4―0ヤクルト（2026年5月10日マツダ）【佐々岡真司氏視点】今季初のオープナーがはまった。複数投手を起用する場合、調子の良くない者が1〜2人いてもおかしくないが、この日は7人全員が自分の投球をした。8イニングで先頭打者の出塁を許さなかったのが大きく、与四球も1個だけ。見事だった。その流れをつくったのは赤木だ。プロ初先発で1、2回をしっかりゼロに抑え、その間に味方打線が先取点を挙げた