◇セ・リーグ広島4―0ヤクルト（2026年5月10日マツダ）広島・坂倉将吾捕手（27）が10日のヤクルト戦（マツダ）で22年以来4年ぶりとなる三塁で先発出場し、攻守に躍動した。2度の打球処理を無難にこなすと、打っても2―0の7回に右前適時打を放ち、4番の務めを果たした。また、坂倉が三塁に回ったことで11試合ぶりに一塁で先発したエレフリス・モンテロ内野手（27）も2安打1打点と存在感を発揮。中軸2人の活躍でチームは連敗